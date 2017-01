Lo scouting di Renzi? Parlamentari Pd preoccupati

Se ne parla seppur sottovoce perché sempre meglio non farsi sentire dal capo soprattutto ora che si parla di nomine nel Pd. Ma l'idea dello scouting renziano sta destando non poca preoccupazione nei vertici (ma non solo i vertici) piddini. In molti temono di perdere potere e spazi acquisiti in anni di battaglie se non addirittura il seggio. E Matteo ci starebbe ripensando. Perché ciò potrebbe alimentare ulteriori tensioni nel Pd e perché spingerebbe molti peones a cercare protezione dai capi bastone, molti dei quali non più troppo amici di Matteo Renzi.



DjK

*È uno dei principali analisti e consulenti italiani. Attento a tutto ciò che accade nel mondo. Esperto di fatti politici ed economici