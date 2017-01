Lo Sport va a destra? E Lotti fa spallucce

Che ci sia un cambio di direzione nello sport italiano, a partire dal calcio, è abbastanza chiaro agli addetti ai lavori, tranne che al Governo. Oggi pomeriggio è' stato eletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia senatore di Forza Italia; la Lega Pro è in mano a Gabriele Gravina da sempre legato a Franco Carraro responsabile Sport di Forza Italia; Carlo Tavecchio è vicino alla Lega Nord che l'ha sempre difeso già ai tempi di Opti Poba'; la Lega B è diretta da Andrea Abodi oggi più vicino a posizioni governative ma nato politicamente a destra. In sintesi il calcio sta virando a destra, ma Luca Lotti ministro dello Sport se non se ne è accorto quantomeno fa finta di non capire. Questo cambio di direzione non piace nel PD e qualcuno potrebbe chiedere prima o poi il conto a Lotti. Anche perché le elezioni si avvicinano e il calcio gestito dal centro destra è un pericoloso bacino di voti.