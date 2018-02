Elezioni 2018, Regione Lazio:"Subito tagli vitalizi e sprechi". Parla Lombardi

Se sarà eletta governatrice del Lazio quali saranno i provvedimenti che prenderà nei primi 100 giorni?

“Le dico quali saranno i provvedimenti che prenderò, perché questa storia dei 100 giorni è un po’ ridicola, come se ci fosse un termine di tre mesi. Abbattimento delle liste di attesa in sei-sette mesi, perché quello è il tempo necessario, poi un piano rifiuti regionale che Zingaretti non ha mai varato, dopo di che il taglio dei vitalizi e degli sprechi: risparmieremo 200milioni di euro in 5 anni e li useremo per assumere medici, ma soprattutto infermieri e ausiliari”.

Di cosa ha bisogno la Regione per essere rilanciata?

“Ha bisogno di una presidenza che governi, che programmi, di una persona con competenze aziendali come le mie. Voglio dire, dall’altra parte abbiamo un presidente uscente senza una laurea, senza un cv, da 30anni pagato per fare comizi elettorali. La differenza tra me e Zingaretti è abissale”.

Beppe Grillo farà un comizio con lei in questa campagna elettorale?

“È previsto, dobbiamo capire quando, sa i tempi in campagna sono strettissimi”.

Secondo lei l'election Day del 4 Marzo, favorirà o sfavorirà il Movimento 5 Stelle?

“L’election day fa si che la campagna nazionale oscuri quella regionale e da questo meccanismo a trarne beneficio di solito è chi è più noto, non io in questo caso. Ma Zingaretti ha fatto bene a scegliere il 4 marzo, sarebbe stato folle spendere altri soldi pubblici”.

Come sono i suoi rapporti con il sindaco di Roma Virginia Raggi?

“Sono buoni e collaborativi, non a caso mi ha affiancato nella presentazione del programma per il Lazio insieme a Luigi. Siamo molto compatti, a tutti i livelli, uniti da una idea, mentre gli altri sono divisi, vedi Renzi e Zingaretti, uniti solo dalla poltrona”.

Chi tra i Big grillini la sta supportando più attivamente in questa campagna elettorale?

“Sarà che sono un’ortodossa, ma per me i big sono gli attivisti, è la base. È la loro forza la sento ogni giorno”.

Che ne pensa dell'informazione in Italia?

“Penso che ci sia un problema di editori, spesso impuri, che si ripercuote sull’informazione. Sono davvero in pochi ad aver mantenuto una propria autonomia. Uno di questi ad esempio è Cairo, infatti La 7 offre nel complesso un servizio pluralistico. I quotidiani continuano a perdere lettori, il trend viene spesso attribuito a un declino socio-culturale, in realtà non è così. La verità è che molti giornali hanno tradito i loro lettori e li hanno persi. Gli online hanno una dimensione diversa, sono nate nuove piattaforme interessanti”.

Guarda i talk show? Quale preferisce?

“Non li guardo e non mi riguardo se vado, si figuri. No ho dei format particolari, sono una che va molto sulle persone: la Annunziata e Mentana sono due giornalisti che stimo”.

Fake news; vere o false le ingerenze della Russia?

“Le fake news esistono, anche contro il M5S. Nei giorni scorsi hanno scritto che ero candidata anche alla Camera, per dire. Sulle ingerenze dei russi non le so dire, ma le posso dire che di ingerenze, in generale, ne vedo arrivare anche dalla parte atlantica o dall’Ue. Dipende poi dai tempi, dalla forma, dalla sostanza di certe ingerenze”.

Che film preferisce? L'attore che preferisce?

“Tutta la vita Guerre Stellari. Adoravo Robin Williams”.

Per quale squadra fa il tifo? Qual è il suo calciatore o sportivo preferito?

“Non è che segua tanto di calcio, diciamo che ho la mia famiglia ciociara, simpatizzante del Frosinone, e il mio compagno della Roma. Valgono gli allenatori? Dico Zeman!”.

Che ne pensa dell'attuale momento di Roma e Lazio?

“Sono due società ormai affermate sul piano internazionale, almeno questo l’ho capito (ride, ndr). Scherzi a parte, mi sembra stiano andando bene, ho metà del mio staff laziale e ogni domenica che torniamo dalle province si piazzano con skygo sul camper a vedere la partita”.

Ama i videogames?

Si’ mi divertono, gioco spesso ad Hay Day.

Qual è la sua canzone preferita?

Je so’ pazzo, Pino Daniele.