Londra e i dossier su Trump; il grande business delle spie

La recente scoperta che è stato un ex-007 britannico a preparare il dossier sui presunti incontri sessuali di Donald Trump con prostitute russe all' ombra del Cremlino conteneva una seconda rivelazione: sulla crescita del "business dell' intelligence" sotto il Big Ben. A commissionare l' indagine su Trump sembra siano stati i suoi avversari repubblicani durante le primarie per la Casa Bianca e forse in seguito anche il partito democratico: tutti clienti americani, dunque.

Eppure, scrive Repubblica Affari e Finanza, nonostante gli spioni di stato e privati non manchino certamente neanche a New York, per questa inchiesta si sono rivolti a un' agenzia di investigatori privati con base a Londra.

Non è un caso: la capitale del Regno Unito è da sempre anche la capitale mondiale delle agenzie private di servizi di sicurezza. Ce ne sono più lungo le rive del Tamigi che in ogni altra città del pianeta.