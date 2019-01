Lorella Cuccarini contro Heather Parisi: chi è la più sovranista del reame?

Botta e risposta a distanza tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Il contenzioso social parte da una intervista a 'Oggi' nella quale la showgirl 'piu' amata dagli italiani' scende in campo a favore del governo. Titolo: 'Sono la piu' sovranista degli italiani'. "Ma quali politiche di destra? - dice al settimanale la Cuccarini - Ha fatto piu' cose di sinistra questo governo di quelli precedenti. Io vorrei che i miei figli fossero liberi di scegliere se andare fuori o rimanere in un Paese che offra loro delle possibilita'. Invece qui non riesci a fare nulla, siamo in austerity, abbiamo un tasso di disoccupazione altissimo, 5 milioni di poveri. E mi dite che bloccare l'immigrazione e' di destra? E' sacrosanto". Parole che non sono sfuggite al leader della Lega Matteo Salvini, che su twitter ha commentato: 'Sono convinto che quelle di Lorella Cuccarini siano parole di buonsenso in cui si riconosce la grande maggioranza degli italiani'. L'uscita della showgirl non e' piaciuta, invece, alla sua ex rivale, Heather Parisi. Che, sempre su Twitter, ha commentato ironica: 'Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'e'toile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste'.