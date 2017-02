Lotito, il grande burattinaio del calcio italiano

Più' volte hanno cercato di bruciarlo o metterlo in difficoltà ma Claudio Lotito è sempre più il grande 'burattinaio' del calcio italiano. I ben informati fanno notare che il grande consigliere di Tavecchio per le elezioni Figc sia proprio lui. Ha rapporti in tutte le leghe professionistiche e può strappare voti anche in serie B al rivale di Tav, Andrea Abodi presidente della seconda divisione del calcio tricolore. È un vero e proprio 'asso pigliatutto' capace di insinuarsi in tutte le piazze. Certo molti anni fa il grande vecchio era un personaggio del calibro dell'avvocato Gianni Agnelli ma quei tempi sono passati e non torneranno più. Ora c'è la sfida per la conquista della Lega calcio. Per Abodi non sarà una passeggiata di salute perché se sbaglia rimane a vita in Lega B e non è detto che gli amici di Lotito tra 4 anni non decidano di strappargli il "castello". Il 13 febbraio, a quanto apprende Affaritaliani, il n1 della B scioglierà la riserva.