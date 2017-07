Lotti: "Qua mi arrestano o succede qualcosa alla mia famiglia"

Il 2 gennaio scorso, la Procura di Napoli mentre intercetta il presidente della Fondazione Open Alberto Bianchi per chiarire meglio il suo ruolo all' interno della Consip, capta una telefonata con il ministro dello Sport Luca Lotti, scrive il Fatto.



Nella telefonata, in parte trascritta, che avviene quando il Fatto aveva già rivelato l'iscrizione del ministro nel registro degli indagati, Lotti ironizza sul timore di essere arrestato. Poi però quando i due iniziano a parlare di "un appartamento preso per il buon Matteo Renzi" sembra preoccupato davvero anche se per ben altre ragioni, di tipo economico: "Perché a me questa cosa mi inquieta un po'". L' appartamento di cui parlano si trova in via Giusti a Firenze: come ha spiegato al Fatto l' avvocato Bianchi si tratta di un ufficio in uso alla Fondazione Open che paga l' affitto.

Ecco la trascrizione sintetica dei Carabinieri del Noe. Sono le 12.15 del 2 gennaio quando Bianchi e Lotti si sentono. Dopo gli auguri per il nuovo anno, Lotti fa una battuta: "Anche perché peggiorare non so cosa può succedere o mi arrestano di mattina alle sette senza che me ne accorga o succede qualcosa alla mia famiglia".



Poi parlano dell' appartamento. Continua il brogliaccio: "Lotti gli chiede che appartamento hanno preso per il buon Matteo Renzi perché a me questa cosa mi inquieta un po'. Bianchi gli dice uno in Borgo via Giusti". Lotti a questo punto dice: "Si ho visto dov' è costa una sassata" e Bianchi "gli dice che lo voleva con quelle caratteristiche un po' sì un po' no".

Lotti aggiunge: "Sono 7 mila euro" e Bianchi conferma.



Probabilmente, continua il Fatto, era per questo che Luca Lotti, membro del consiglio direttivo della Open, manifestava la sua 'inquietudine' per l' esborso di 84 mila euro all' anno per l' appartamento fiorentino di lusso voluto da Renzi come degno ufficio dopo l' uscita da Palazzo Chigi. Un esborso notevole se si pensa che le entrate complessive segnalate sul sito della Fondazione (nata nel 2012) sono di 3 milioni e 288 mila euro, compresi i 60 mila euro donati dalla società Isvafim di Alfredo Romeo cinque anni fa.



Tra la fine di dicembre del 2016 e i primi giorni di gennaio, l' avvocato Bianchi riceve anche due telefonate dalla segreteria di un altro indagato nello stesso filone d' inchiesta che coinvolge Lotti, ossia del generale della Legione Toscana, Emanuele Saltalamacchia.



L'appuntato Guglielmo chiede: "Senta, siccome le dovevamo portare un calendario, e se invece lei passa qui da noi, si prende un caffè qui con noi?" Bianchi, come riporta il brogliaccio sintentico, dice che "va bene e può passare anche subito. L' appuntato comunica l' indirizzo. Bianchi dice il tempo di arrivare con il taxi". Finalmente il calendario è stato consegnato.