Lotti raccomandò a Emiliano l'amico di babbo Renzi

Emiliano tira fuori il telefonino e così, su due piedi, fa il colpo di teatro: "Eccoli tutti gli sms con Russo: si interrompono nel 2015. Ed ecco il messaggino di Lotti che mi dice di incontrarlo". Luca Lotti? Il cronista sobbalza, ma finge un distratto interesse. Per dimostrare la sua totale estraneità al giro di Russo e dei Renzi, Emiliano mostra pure gli sms con il padre dell' ex premier nel 2015: "Ecco qui. Era lui che tentava di incontrarmi in un hotel a due passi da casa mia. Ma non ci siamo mai visti. Soddisfatto?".

Continua il Fatto Quotidiano:

Quando poniamo a Emiliano la domanda se Russo gli abbia mai parlato di affari nel Salento, lui prima resta sorpreso e poi si inalbera: "Le apro il telefonino davanti.

Conservo tutto io. Questo è il primo messaggio mio a Luca Lotti". Emiliano prosegue il suo racconto con il telefonino in mano: "Vede, era ottobre 2014, Renzi era da poco premier, io scrivo a Lotti: 'Conosci un certo Carlo Russo che sta venendo a Bari a 'sostenermi' dicendo che è amico tuo e di Maria Elena Boschi?

' Lotti - dice ancora Emiliano - mi risponde laconico, come lei vede: 'Lo conosciamo'.

Allora io insisto con questo altro messaggio: 'In che senso? Lo devo incontrare o lo devo evitare?'. E questa qui - racconta il governatore - è la risposta di Lotti: 'Ha un buon giro ed è inserito nel mondo della farmaceutica. Se lo incontri per 10 minuti non perdi il tuo tempo'".

"A quel punto - prosegue Emiliano - io ho incontrato Russo. Senza il messaggio di Lotti non ci sarei andato. Si presentava come un rappresentante di Renzi e dei suoi".

E Tiziano Renzi? "Mi voleva incontrare e, ovviamente, visto che era il padre del mio segretario, non vedevo problemi. Però non ci trovammo mai con le date. Ecco qui, aspetti che cerco i messaggi". Emiliano ricomincia a digitare sullo smartphone.

Nel febbraio del 2015, il padre del premier gli scrive che è a un convegno in un hotel a Bari. Emiliano spiega: "Si trova a due passi da casa mia, ma io ero fuori". Forse è questo l' appostamento a cui fa riferimento Russo? O sono millanterie? Emiliano chiude il telefonino e ammonisce: "Io le ho mostrato queste conversazioni solo per farle capire che dico la verità, lei però non le riporta vero?".