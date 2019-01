Luigi Di Maio e Giuseppe Conte contro Matteo Salvini: Governo a rischio

Prima la mediazione sui sindaci. Poi la mediazione sui migranti. In entrambi i casi giocando di sponda con Luigi di Maio contro le posizioni dell'alleato leghista Matteo Salvini. Troppo perché dalle parti della Lega non cominciassero a chiedersi "a che gioco stia giocando" Giuseppe Conte, spiega Dagospia in un informatissimo retroscena. "Sembra quasi che sia sceso in campagna elettorale al fianco dei 5 Stelle" fanno notare non senza malizia alcuni esponenti di governo di via Bellerio. E probabilmente è vero, visto l'ascendente che sul Premier hanno gli spin doctor di governo, tutti pentastellati doc mentre sarebbe bene che il Presidente del Consiglio "restasse neutrale ora che comincia la campagna elettorale ed evitasse di farsi tirare per la giacchetta".