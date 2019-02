Luigi Di Maio pronto a chiedere la testa di Bussetti: Governo a rischio

Nulla resterà impunito. E' proprio il caso di dirlo perché dalle parti dei 5Stelle sono pronti a chiedere la testa del Ministro Leghista Bussetti, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena. Insomma, la gaffe del Ministro dell'Istruzione rischia di costare carissimo all'ex dirigente di basket del Gallarate. Come rivelano fonti di primo piano del Movimento "Di Maio se l'è proprio legata al dito". E lo stato maggiore grillino è pronto a chiederne le dimissioni al prossimo rimpasto se non arriveranno scuse formali.