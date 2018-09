M5s, l'allarme dei pentastellati: Salvini vuole tornare al voto

Raccontano che Luigi Di Maio sia stato tirato giù dal letto. Dicono che mentre il capo 5stelle si apprestava ad andare a dormire, al termine della seconda giornata della trasferta in Cina, da Roma gli hanno fatto sapere che Matteo Salvini era in odore di tradimento, scrive il Messaggero. Aveva firmato una nota congiunta insieme all' odiato Silvio Berlusconi per garantire che la Lega si impegna «a trasformare» nella manovra economica «in atti del governo i principali punti del programma del centrodestra». Apriti cielo. Di colpo, dopo che i 5stelle avevano già mal digerito la cena di domenica ad Arcore con lo scambio Foa-direzioni dei tiggì e garanzie a Mediaset, è tornato a volteggiare lo spettro delle elezioni anticipate in primavera. Prima del voto europeo di fine maggio.