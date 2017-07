M5s, Appendino sceglie lo scaricabarile: e vai con la teoria del complotto

Dalle considerazioni della capogruppo in Consiglio Comunale, Chiara Giacosa, è arrivato il segnale dell' arrocco, la mossa che negli scacchi serve per assicurare e cercare di blindare la posizione del re (in questo caso la sindaca Chiara Appendino) e far entrare in gioco tutta la squadra per difenderla, scive la Stampa.

La prima mossa è mettere in evidenza come chi ha divulgato i verbali delle audizioni e tutta la documentazione «ha manifestato una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro della magistratura, lavoro tuttora in corso». E poi, ripartendo, proprio dai lavori in corso da parte dei pubblici ministeri si chiama in causa Turismo Torino: «Stupisce che nella ricostruzione effettuata, che somiglia più a una relazione delle opposizioni, non siano citati i dirigenti di Turismo Torino, gli unici ad oggi indagati dalla Procura nel filone principale delle indagini». L' ente di promozione turistica è stato chiamato in causa dal Comune, come soggetto organizzatore dell' evento come nel 2015, fin dal giorno dopo la notte di piazza San Carlo.

E oggi la riproposizione di questa tesi, dopo la pubblicazione dei verbali, serve non solo a ribadire quella ricostruzione ma a cercare di rendere evidente che, almeno all' interno della maggioranza, si sta vivendo senza particolari apprensioni l' esito dell' inchiesta della magistratura. Fino ad oggi, infatti, la Procura ha iscritto al registro degli indagati per il reato di omicidio colposo e lesioni multiple due dirigenti di Turismo Torino mentre la sindaca viene chiamata in causa da una querela. Si vedrà.