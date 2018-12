M5S, ARRIVA ESPOSTO A TOGHE SU ATTIVITA' CASALEGGIO ASSOCIATI E ROUSSEAU

"Ho già preparato un esposto alla magistratura per segnalare, nell’auspicio che ne scaturiscano indagini e atti conseguenti, quanto si legge sulle attività della Casaleggio associati e sulla Associazione Rousseau. Già si profilano conflitti, intrecci politici e contributi, di società sia pubbliche che private. Ma con la nuova legge in arrivo questi profili saranno ancora più rilevanti". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi) "Ne vedremo delle belle. Un gruppo di avvocati-militanti ha studiato a fondo la situazione e lo sta facendo anche con le vicende della famiglia Di Maio. Così come sulle vicende abitative sardo-romane di una nota grillina. Sveglieremo le Procure dal loro strano letargo. È il nostro regalo di Natale ai grillini".