“Forse non siamo all’altezza, forse siamo principianti come dicono”. Beppe Grillo lo ammette senza mezzi termini. Commenta così l’ennesimo tonfo di suoi durante il suo spettacolo al Metropolitan di Catania dopo la débâcle penastellata anche alle elezioni regionali in Sardegna, mentre brucia da morire il tracollo dei consensi anche nei sondaggi nazionali.