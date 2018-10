M5s, Beppe Grillo ha già pronto il Piano B: con il Pd...

Beppe Grillo al mare in Sardegna in muta da supereroe (foto Chi)

Anche il Movimento 5 Stelle ha bisogno di un piano B se vuole sopravvivere alle tensioni e alle fatiche del governo. Dice che il piano B ce l' ha in testa, ma non lo esplicita, scrive il corriere della sera. Lui voleva il dialogo con il Pd, parlava di acqua pubblica, di temi cari alla sinistra. «Non mi hanno voluto. E adesso il Pd è morto. Non ha più una narrazione, non sa cosa dire alla gente». E parte l' affondo: «Era barboso l' ebetino (Renzi), ma quanto è noioso questo che sembra un maggiordomo (Martina)». Amarezze da amante tradito, probabilmente. Ma chissà che non c' entri il piano B.