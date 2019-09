M5s, c'è Beppe Grillo dietro le alleanze locali con il Pd: intervista bomba

Un patto civico tra Pd e Movimento cinque stelle in vista delle elezioni regionali in Umbria, un "obiettivo molto ambizioso", "dobbiamo lavorarci con il rispetto e l'attenzione che i cittadini umbri meritano". Roberta Lombardi, capogruppo M5s nel consiglio regionale del Lazio, spiega in una intervista a Il Giorno, "dopo le elezioni regionali, ci siamo detti, con Zingaretti: che facciamo? Stiamo tutto il tempo ad insultarci, rendendo ingovernabile la Regione, a discapito dei cittadini, o ci mettiamo a discutere su temi da risolvere e norme che migliorano la vita di tutti? È nata così", "ha funzionato", "poteva anche essere il più clamoroso dei fallimenti".

Un patto civico "crea stabilità perché mette le forze politiche nella condizione di trovare comunque un accordo sui temi e, nel caso dell'Umbria, così come l'ha proposto Luigi, dev'essere visto come un atto di responsabilità dei partiti che fanno un passo indietro per favorire la nascita di liste civiche, da noi comunque promosse, per fare in modo che i cittadini rientrino nelle istituzioni", continua la Lombardi.

E poi è un "progetto che nasce dall'idea di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio e che poi noi abbiamo fatto crescere. È difficile trovare strumenti e ascolto per mettere il cittadino al centro dell'azione politica: difficile, ma possibile". E l'Umbria potrà rappresentare un "passaggio di crescita interna alle forze politiche e soprattutto uno scatto rivoluzionario rispetto alla politica tradizionale. Vedremo se sarà possibile proporre questo passaggio anche in altre Regioni, ma resta un lavoro delicato, non un approdo".