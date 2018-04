M5S, Casaleggio molla Di Maio Premier? Palazzo chigi si allontana

Segni premonitori, una dichiarazione del saggio deputato Emilio Carelli, per il quale «la figura di Renzi è imprescindibile». Guarda caso, proprio il nemico giurato di Di Maio, colui che ne aveva chiesto la testa per poter intavolare una trattativa, scrive il Giornale. Siamo perciò a una possibile svolta, che promette di far maturare il «cambio del cavallo in corsa», come ieri si discuteva nei conciliaboli alla Camera, con il Pd che già lavora all' obbiettivo. Settori pd più favorevoli all' accordo con i grillini, tipo Boccia, ritengono del tutto «indifferente» che Di Maio sia premier o no, alludendo alla possibile discesa in campo del presidente della Camera, l' esploratore Roberto Fico, che ieri ha assistito impassibile allo scomposto balletto di Di Maio. Al Nazareno un governo «targato» in modo differente dall'«abbiamo vinto e ci tocca Palazzo Chigi», capeggiato da Fico, sarebbe ben più digeribile, aprendo anche la possibilità di ottenere in cambio la poltrona di Montecitorio.