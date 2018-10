M5s, Casalino audio choc: "Mi salta il ferragosto"

Audio choc di Casalino nella tragedia di Genova: «Mi salta il Ferragosto». Il portavoce del premier sbotta coi cronisti nei giorni del crollo: «Non stressatemi la vita» È ormai noto che Rocco Casalino, come i teenager, ha un debole per i messaggi vocali di Whatsapp, scrive il Giornale. Stavolta non si tratta però di un leak pilotato per far sapere che si prepara qualche epurazione di tecnici sgraditi, ma di uno sfogo nei giorni bollenti di Genova. È il 17 agosto, Ponte Morandi è crollato da tre giorni, si contano ancora i morti e per l' indomani sono previsti i funerali di Stato di alcune delle vittime. Il telefono di Casalino è comprensibilmente bollente: è il portavoce del premier Conte, nonché capo dell' ufficio stampa di Palazzo Chigi, nonché - ufficiosamente - colui che accentra ogni potere sulla comunicazione dei Cinque Stelle, principale partito della maggioranza. Ovvio che tutti i giornalisti, nelle ore più febbrili di quella tragedia nazionale, lo cerchino per avere informazioni sulle prossime mosse, iniziative e prese di posizione del governo.