M5s, che fine ha fatto Di Battista? I 5 Stelle lo hanno mollato. Ecco perchè

Che fine ha fatto Di Battista? Si è offeso, perché non "lo hanno difeso", almeno stando a quel che riferiscono con non poca riluttanza quei pochi amici che gli sono rimasti tra i parlamentari grillini, ritrovatisi al Villaggio Rousseau di Milano domenica 10 marzo. Quelli della Casaleggio lo avevano anche invitato, ma lui ha risposto: "No grazie". Quando la Stampa chiede spiegazioni su come se la passi Dibba, i Cinque stelle abbassano gli occhi, c'è chi cambia argomento, chi accampa motivi fantasiosi, come Manlio Di Stefano: "È un fratello, aveva bisogno di staccare".