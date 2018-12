M5s: crollo nei sondaggi. Il Pd si avvicina. Calmoroso

Al Movimento Cinque Stelle sono bastati nove mesi, di cui sei al governo, per riuscire a toccare l'orlo del baratro nei consensi. Partiti dal 32,7% del 4 marzo scorso, come riporta Ilvo Diamanti su Repubblica, oggi i grillini possono vantare un crollo di 7 punti che li ha portati al 25,7%. A tormentare i sogni di Luigi Di Maio non c'è solo la Lega di Matteo Salvini in ascesa continua, ma anche il colpo d'occhio che regala la tabella del sondaggio di Demos, con i pentastellati ormai a un tiro di schioppo dal moribondo Partito democratico, scrive Liberoquotidiano.it.