M5s, Di Battista come Maurizio Crozza: torna e fa battute

In un’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos, l’ex parlamentare ed esponente del Movimento 5 Stelle si scaglia contro Zingaretti e Salvini. Del primo dice che “non esiste”, è come “Mark Caltagirone”, lo “sposo fantasma” con cui Pamela Prati voleva andare a nozze. Zingaretti ”è un uomo della vecchia politica con un partito lacerato”.

Di Battista, in realtà, usa la stessa battuta fatta proprio da Zingaretti, due giorni fa, nel salotto di Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara D’Urso: “Questo governo è come Mark Caltagirone: non esiste”, aveva detto il segretario del Pd.

Di Battista ha parole dure anche per il vicepremier e alleato di governo: “Chiacchieri meno e lavori di più. Eliminare il reato di ‘abuso di ufficio’? L’ennesima stupidaggine di Salvini”. E invita la Lega a rispettare il contratto di governo.

Mattarella super partes - La richiesta di impeachement nei confronti di Sergio Mattarella “secondo me non è stato un errore in quella fase”, perché il presidente della Repubblica aveva posto il veto su un ministro del governo. “Il presidente della Repubblica ha le sue idee, però mi sembra super partes e corretto, cosa che non fece Napolitano”.

“I partiti tifano per il governo” - “Quelli del Pd e di Fi mi dicono: ‘miraccomando non litigate, non fate cascare il governo’...Sono loro che hanno paura che finisca il governo, sono partiti morenti e non vogliono che cada il governo. Sono loro che tifano per il governo”, conclude l’esponente del M5S.

Dibba, il ritorno - “Ho tanta voglia di ritornare. Ma bisogna dare tempo al tempo. Auguro di potermi ripresentare tra 4 anni”, ha detto Di Battista parlando di un suo eventuale e futuro ritorno in politica.

“Chi vede solo buche a Roma, vada fuori dal Gra” - “E’ vero che ci sono le buche, ma chi viene a Roma e guarda solo le buche si merita di andare fuori del raccordo anulare”. Sulla gestione di Casal Bruciato, ha aggiunto Di Battista, la sindaca Raggi “ha avuto un gran coraggio, è tosta”. “La sostengo - ha aggiunto - Che Raggi sia stata boicottata da una parte di potere criminale che c’è in questa città è evidente. Virginia stata attaccata in maniera sessista in modo molto violento soprattutto da alcuni giornali. Si è fatta le ossa, la stimo tanto”.

“Berlusconi vada ad Antigua” - “Il conflitto di interessi dobbiamofarlo... mi augurerei che Berlusconi sparisse, si prendesse un biglietto per Antigua, così potremmo parlare di conflitto di interessi senza l’inquinamento berlusconiano”.