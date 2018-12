M5s, Di Battista è rientrato in Italia: ecco cosa farà

Alessandro Di Battista rientra in Italia, dopo sette mesi passati in centro e sud America. "Dopo 16.718 km in bus (più altri su varie imbarcazioni), con qualche kg in meno noi due e qualcuno in più Andrea - spiega su Facebook pubblicando aanche la foto con la compagna, il figlio e i bagagli pronti per il viaggio di ritorno - dopo aver visitato 9 paesi, scritto reportage, girato documentari, dopo che lo gnomo ha imparato a camminare e noi due a non dormire, dopo aver vissuto per 7 mesi la vita che sognavamo per nostro figlio....stiamo per tornare a casa". "Io non c'ero - dice - quando si è formato il governo e non essere lì con i miei ex compagni, che intanto diventavano ministri, è stato strano. Non per la poltrona, perché di quello non mi frega niente, e il primo mese è stato complicato, ma ora dico che non avrei potuto prendere decisione migliore". "Ora torniamo, incontrerò Luigi (Di Maio, ndr), che è un fratello, ci parleremo e vedremo il da farsi", conclude.