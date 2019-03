M5s, Di Battista è tornato: ecco dove è stato visto

Tra i quarantamila che ieri hanno affollato lo stadio Olimpico di Roma per assistere al successo della Lazio sul Parma c’era anche un tifoso d’eccezione: l’ex parlamentare e tuttora esponente di spicco del Movimento cinque stelle Alessandro Di Battista. Grande tifoso biancoceleste, "Dibba" non ha voluto perdere l’occasione di andare a sostenere la sua squadra del cuore. Così, giubbotto e jeans, l’ex deputato si è presentato ai cancelli dei distinti est in compagnia di un amico. Riconosciuto a stretto giro dagli astanti, Dibba è stato preso d’assalto: strette di mano, selfie e qualche raccomandazione: "Onorè, ma quando la famo qualcosa per difendere ’sta Lazio?".