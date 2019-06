M5s, Di Battista ormai non lo vuole più nessuno. Ecco svelato perchè

"Deputati e senatori governativi - spiega il Corriere della Sera - lo dipingono isolato, gli rimproverano di fare business per vendere il suo libro e non gli perdonano di aver bollato come burocrati i ministri 5 Stelle". Si parla di "malumore fortissimo" tra gli onorevoli a 5 Stelle, e anche una dissidente come Elena Fattori, a Rai Radiouno, non è andata leggera: "Troppo semplice tornare dal Sud America e dire cosa va o cosa non va". La frase più feroce è però di Davide Galantino: "Chi non vede l'ora che il governo caschi dovrebbe cercare lavoro altrove". Non solo, c'è anche chi propone misure estreme contro Di Battista, come escluderlo dalle assemblee congiunte "perché non rubi altre dichiarazioni a porte chiuse da riportare nei suoi libri".