M5s, Di Battista scatenato contro i giornalisti: sono come i pesci rossi

"'Si dice spesso che il pesce rosso abbia una memoria limitata a pochi secondi, ma questo non e' compl

etamente

vero. La memoria dei pesci rossi puo’ essere definita selettiva, vale

a dire hanno una qualche coscienza di cio’ che e’ accaduto in

precedenza, ma non sanno esattamente che cosa’. Se questa frase e’

vera, allora i due editoriali di ieri del Corriere della Sera sono

stati firmati da due pesci rossi che per comodita’ chiameremo Polito

e Galli Della Loggia". Lo scrive Alessandro di Battista sul blog

delle Stelle, che in un lungo post dal titolo ’Gli editoriali dei

pesci rossi del Corriere della Sera’ attacca la linea sposata dal

giornale a favore della Tav e critica nei confronti dei 5 stelle.

"Il pesce rosso Polito - afferma - si avventura in una disamina

che parte dai tempi di Cavour per sostenere un’assurda tesi, in base

alla quale il Movimento 5 Stelle sarebbe contro il progresso, perche’

- ipse dixit - ho definito la galleria per il Tav Torino-Lione ’un

buco inutile’. Per Polito, come un pesce rosso, esiste solo il qui e

ora, altrimenti, senza scomodare Cavour, si sarebbe ricordato che

quello del Tav e’ un progetto nato a inizi anni Novanta e che a

giugno 2018 non era stato scavato nemmeno un centimetro. Infatti il

Movimento 5 Stelle non e’ contro un tunnel o un ’buco’ generico

apparso l’altro ieri per caso, ma contro quell’opera, che forse era

utile 30 anni fa ma che oggi non serve a piu’ allo scopo per cui era

stata pensata"

"Nella stessa prima pagina del Corriere - prosegue Di Battista -

fa bella mostra anche l’editoriale del pesce rosso Galli Della

Loggia, che sostiene che oggi in Italia sono tutti irresponsabili e

infatti il governo non si prende la responsabilita’ dello sfacelo in

cui si trova il Paese. C’e’ una deriva non vista del Paese, l’unico

che la vede e’ lui dalla sua boccia. Prima in Italia evidentemente si

stava benissimo. La deriva e’ iniziata con il MoVimento al governo.

Per lui infatti gli ultimi 30 anni non sono esistiti e l’unico

responsabile della situazione attuale e’ il MoVimento 5 Stelle, mica

le e’lite che hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo e delle

quali il Galli Della Loggia non conserva memoria. Non c’e’ altra

spiegazione e se lo dice un intellettuale che scrive un sacco di

libri come lui deve essere vero per forza. Addirittura si inventa che

Di Maio ed io ci saremmo fatti portavoce della teoria delle scie

chimiche. Cosa

falsissima".