M5S, DI MAIO ANCORA CANDIDATO PREMIER

NEANCHE un voto. Il Movimento 5 stelle non sosterrà in alcun modo l' iniziativa di buon senso del Presidente Mattarella di nominare un governo «neutrale» per traghettare il Paese oltre la legge di bilancio scongiurando l' aumento dell' Iva, scrive il Qn. «Pur senza avere pregiudizi sulle persone - ha spiegato a caldo il capogruppo al Senato, Danilo Toninelli - non possiamo permettere che delle persone che non hanno una legittimazione popolare, che non sono passate dalla competizione elettorale, possano andare a gestire e a risolvere i problemi; capiamo il tentativo del presidente Mattarella, ma siamo obbligati a ricordare che sono sessanta giorni che vogliamo dare al Paese un governo politico rispettoso del voto popolare, le abbiamo provate tutte e non possiamo accettare un governo di servizio».