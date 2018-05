M5s, Di Maio cercherà di convincere gli elettori che il flop non è colpa sua

Beppe Grillo ha dato il via libera alla deroga del secondo mandato e, informalmente, il suo assenso alla riconferma delle liste e dei parlamentari uscenti in caso di elezioni anticipate e a fronte del fatto che la legislatura non è nemmeno partita. Il tandem Grillo-Casaleggio potrebbero però chiedere a Di Maio un passo indietro, per far spazio nell’agone di una campagna politica che si preannuncerebbe, per dirla con le parole del capo dello Stato, più «aspra e polemica» che mai, ad un altro alfiere del Movimento: Alessandrodi Battista.