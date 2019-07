M5s, Di Maio che fai? Parte la rivoluzione grillina. Ma c'è un problema

Arrivano i "facilitatori" del M5s. È il nocciolo della "rivoluzione organizzativa" annunciata da Luigi Di Maio, via Facebook. "La nostra grande sfida - spiega il leader grillino - è stata quella di rendere più efficace l'azione del Movimento. Sempre e solo con l'obiettivo di servire i cittadini e risolvere con velocità i loro problemi. Adesso ci serve un organizzazione molto più efficace che copra tutto il territorio nazionale". Da quando "siamo al governo tanti problemi arrivano tutti a Roma ma è una mole di questioni che dobbiamo affrontare prima di tutto a livello territoriale. Per fare questo abbiamo bisogno, non di quello che hanno i partiti, a noi non servono dei decisori solitari ma dei facilitatori. Abbiamo bisogno di un'organizzazione per temi e per questioni organizzative", annuncia. Saranno "sedici -diciotto", e non si voteranno le persone singole, ma programmi e competenze. "Abbiamo bisogno anche a livello regionale di facilitatori che si occupino della formazione e del coinvolgimento di nuove persone, che si occupino di chi vuole a venire a parlare con M5s. E non importa se in una regione non abbiamo gli eletti".