Di Maio non sarà in grado di fermare la Tav perchè mancano 50 senatori e 82 deputati, e quindi dovrà accettare che la Tav si faccia accettando la sconfitta in Parlamento. "In quel caso Conte mi ha assicurato che metterà la fiducia in Parlamento, ha spiegato Di Maio ai suoi. Sarebbe la Lega, allora, ad assumersi la responsabilità di votare con le opposizioni e far cadere il governo".