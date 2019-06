Scrive il Giornale che Di Maio vorrebbe Di Battista alla Farnesina. Non si tratterebbe di andare al posto del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ma di fare il suo vice al posto di Manlio Di Stefano. Per Di Battista sarebbe una proposta allettante per Di Maio, la garanzia che il suo amico-nemico non gli tenda più trappoloni.