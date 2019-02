L'obiettivo per le prossime europee, spiegano fonti dal Movimento, è di non finire sotto al 25% anche se c'è chi teme che sia addirittura a rischio la soglia psicologica del 20%. Se così fosse, rivela Dagospia, l'incubo del sorpasso Piddino sarebbe concreto e potrebbe significare anche la prematura fine del sogno grillino oltre che della "breve ma intensa" stagione politica di Gigino di Maio come leader del Movimento.