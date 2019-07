"Noi ci aspettiamo massima trasparenza, non siamo mai finiti in storie del genere, perché abbiamo reso sempre tutto tracciabile e aperto". Lo sottolinea il vice premier e ministro Luigi Di Maio in un passaggio del forum pubblicato oggi dal Fatto quotidiano che da grande risalto alla vicenda dei rapporti della Lega con gli emissari di imprenditori russi, titolando "Rubli? Come Siri e Rixi: M5s rigido sulla questione morale".