M5s, Di Maio distrugge Salvini: parole di fuoco contro la Lega. E' crisi

"A volte dobbiamo subire l'atteggiamento della Lega che e' insopportabile. Ma dopo le elezioni non avevamo alternativa: o andavamo all'opposizione o cercavamo di portare a casa il piu' possibile nelle peggiori condizioni. Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Cdm, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell'altro là e dobbiamo fare un accordo". A dirlo e' stato Luigi Di Maio nell'assemblea, a porte chiuse, con gli attivisti di ieri a Cosenza il cui audio e' pubblicato sul sito LaCnews24.

Quando ti siedi a quel tavolo non puoi pretendere, perche' se lo fai anche l'altro pretende e non si porta a casa niente. Tu cerchi di ottenere il 100% ma sai che a quel tavolo devi ridurre al 70-80". - spiega agli attivisti il leader M5s - . Arrivi al punto che ti chiedi ma questo 80 vale la pena approvarlo? Se siamo al punto negoziare nostri valori non va bene ma se in una legge anti corruzione riesco a mettere il troyan, pene piu' severe per i corrotti, incompatibilita' e carcere obbligatorio, cominciamo a portarlo a casa. Altre cose non si possono fare perche' non sono nel contratto e due perche' non abbiamo la forza ma non per la Lega ma perche' la verita' e' che se non esistesse questo contratto con la Lega, in Parlamento ci sarebbe ancora un partito unico, quello a favore di Radio radicale e della Tav".

Di Maio, "partito unico" vuole caduta Governo - "Il 'partito unico' non vede l'ora di far cadere il governo, perche' a settembre si vota il taglio dei parlamentari. Da un punto di vista mio, che mi sto prendendo i vaffanculo perche' sono tacciato di essere quello che fa gli accordi, l'amico di Salvini, a me aiuterebbe pure tanto resto capo politico. Ma penso ai risultati da ottenere da qui a dicembre: taglio del cuneo fiscale, riduzione canore Rai, acqua pubblica, taglio dei parlamentari". Lo ha detto Luigi Di Maio ieri a Cosenza parlando agli attivisti e il cui audio e' stato pubblicato su LaCnews24.

"Se ce la facciamo - ha aggiunto - non e' che abbiamo segnato un punto a favore del movimento ma ci stiamo restituendo un paese un po' piu' decente non solo per i nostri figli ma anche per noi stessi". "Questi - ha affermato Di Maio - per differenziarsi in destra e sinistra usano un solo tema, che e' la piu' grande presa per il culo: l'immigrazione. Poi su tutto il resto sono sempre d'accordo, la divisione gli serve solo per fare lo show. E su questo tema tanti ci campano, pure qualcuno di noi. Noi siamo post ideologici, che significa non affrontare problemi con ideologiche pregresse. Invece alla fine, in questa nuova polarizzazione dei media, perche' conviene a tutti che il movimento sia oscurato su un tema, l'immigrazione, perche' destra e sinistra possano rafforzarsi, perche' stanno tutti lavorando per arrivare alle prossime politiche con i due poli. Io non credo funzionera'".