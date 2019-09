M5s, Di Maio durissimo con il Pd: Taglio dei parlamentari subito o salta tutto

Luigi Di Maio mette subito alle strette i democratici: "Qualcun altro dice: non vi fidate del Pd, attenti, non fatevi fregare". Io dico a tutti: la fiducia si dimostra! E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo Governo è il taglio dei parlamentari. Va fatto nelle prime due settimane di ottobre". Altrimenti, s'intende, la parabola di questo esecutivo può considerarsi già esaurita. Ma non è finita. Di Maio detta l'agenda del Conte-bis, e prosegue: Il minimo sindacale è evitare l'aumento dell'Iva. Si rischiava che ogni famiglia pagasse circa 540 euro in più l'anno prossimo. E poi c'è tanto da fare nella stessa legge: dobbiamo dare ai lavoratori un salario minimo e abbassare le tasse. Altrimenti che cavolo ci stiamo a fare al governo?", s'interroga.