M5s, Di Maio e Di Battista: ecco come cambieranno il Movimento

In attesa del discorso di fine anno, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista avrebbero già trovato un'intesa di massima sulla divisione dei compiti all'interno del Movimento, spiega in un informatissimo retroscena Dagospia. Fonti parlamentari 5 Stelle rivelano che l'anti-Salvini, come già viene definito tra i grillini Di Battista, sarà l'uomo di punta dei Cinquestelle destinato a ricoprire il ruolo che fu già di Beppe Grillo.

Insomma, Alessandro Di Battista sarà il trascinatore duro e puro, andando a ricoprire lo spazio mediatico lasciato libero da Beppe Grillo mentre Luigi Di Maio continuerà nella sua veste più istituzionale. L'intesa tra i due aspetta solo di essere messa nero su bianco nell'incontro che si terrà subito dopo l'approvazione della manovra economica.

Da gennaio, spiega ancora Dagospia, comincerà la nuova fase grillina in cui Di Battista sarà perno centrale: il ritorno alle piazze, al Movimento e alle parole d'ordine delle origini per provare a riprendere i tanti, troppi, voti persi per strada in questi primi mesi di governo.