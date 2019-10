M5s, Di Maio in Umbria si gioca il tutto per tutto. Ma se va sotto al 10%...

Ormai il Capitano ne parla senza mezzi termini nei conciliaboli con i fedelissimi: "La data cerchiata in rosso è quella delle prossime regionali in Emilia; in Umbria vinceremo ma per il governo non ci saranno conseguenze. Dobbiamo puntare tutto su Gennaio; con la legge di bilancio appena approvata sarà più facile chiedere le elezioni anticipate anche perché tutti i partiti vorranno andare a votare prima che entri in vigore il taglio dei parlamentari...". Insomma, al vertice della Lega scrive l'informatissimo Dagopsia, nonostante le voci di Russiagate si respira ottimismo e si punta tutto sulla vittoria della Borgonzoni e la caduta della roccaforte rossa.

"Se ce la giochiamo bene bastano due regioni a far saltare il governo Conte che forse in questi giorni è nervoso proprio per questo". Ma potrebbero esserci presto altri motivi di soddisfazione per il Capitano leghista, tipo la possibile debacle dei grillini in Umbria che secondo le solite malelingue potrebbero non superare la fatidica soglia psicologica del 10%.

Se così fosse sarebbe un vero e proprio disastro per la gestione Di Maio alla prima vera grande sfida insieme al partner di governo PD. In casa leghista invece, si attendono un risultato superiore al 30%: un modo come un altro per lanciare un'avviso di sfratto a "Giuseppi" Conte.