M5s, Di Maio mette a rischio il Governo: retroscena clamoroso

I vertici della Lega sono stati colti di sorpresa dalle espulsioni in Senato: "Così i numeri cominciano ad essere risicati". Finora, scrive in un informatissimo retroscena Dagospia, nessuno si è preso la briga di fare due conti in tasca alla maggioranza del Premier Conte ma se dovessero arrivare ulteriori espulsioni (quelle di Elena Fattori e Paola Nugnes) la maggioranza gialloverde al Senato scenderebbe a 163 unità, appena al disopra della soglia di sicurezza (161).

A quel punto, continua Dagospia, basterebbe un raffreddore ad un senatore per mettere a rischio l'intero governo. E ci sarebbero ricadute pesanti anche sul lavoro delle commissioni. Tanto per fare un esempio lo scorso 13 dicembre il governo ha incassato la fiducia sul DDL Anticorruzione con 162 si'. Tradotto significa che se i due senatori pentastellati fossero gia' stati espulsi, M5s e Lega non avrebbero avuto la maggioranza assoluta.