M5s, Di Maio molla i 5Stelle e va da solo?

"Di Maio - scrive Corriere della Sera - non ha mai digerito il governo con il Pd. Nella riunione che diede il via libera al Conte 2, fu tra i più ostili". Quella "riluttanza" è cresciuta a tal punto da farlo riavvicinare ad Alessandro Di Battista, superando almeno per il momento la rottura pre-europee. "Prima o poi si dovrà staccare la spina", sarebbe la frase che il ministro degli Esteri ripete sempre più spesso ai suoi, scatenando il panico tra peones e governisti grillini. Un onorevole conferma al Corsera: "Si chiude la legge di Bilancio e Luigi manda tutti a casa", mentre secondo una "contiana" Di Maio "vuole tornare con Salvini". Sì, ma come? "Alla testa di un movimento rinnovato e più piccolo, libero dal Pd e dal giogo del governo e pronto a risalire nei sondaggi". Ricostruendosi una verginità sovranista e che gli possa poi permettere, appunto di "allearsi con la Lega".