M5s, Di Maio si in ginocchia al Pd: la resa dei conti con Salvini è cominciata

Luigi Di Maio apre a un'alleanza con il Pd in Umbria. "Secondo me c'è bisogno che tutte le forze politiche di buon senso facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica, che noi saremmo disposti a sostenere esclusivamente con la nostra presenza in consiglio regionale, senza pretese di assessorati o altri incarichi. Ovviamente ci aspettiamo che tutti gli altri facciano lo stesso", scrive il leader dei Cinque Stelle in una lettera pubblicata da La Nazione - Qn, dove affronta il tema delle elezioni regionali in Umbria.