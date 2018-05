M5s, Di Maio sospese gli Impresentabili ma in realtà sono tutti ancora lì

Uno di loro, Dessì. picchiò dei romeni eppure è stato riammesso e riabilitato Gli altri firmarono una rinuncia, che non vale nulla. Cecconi: "Carta straccia"I candidati massoni «non solo sono stati già espulsi dal Movimento 5 Stelle, ma li denuncerò per danni di immagine», prometteva Luigi Di Maio all' alba delle elezioni. Cosa fare, però, con i parlamentari coinvolti nello scandalo Rimborsopoli?

«Se non rinunceranno alla proclamazione, li denuncerò per danni di immagine», assicurava il leader. E gli altri Impresentabili? La risposta - come si può intuire - è sempre stata la stessa. Ma oggi, a quasi due mesi dal voto, che fine hanno fatto gli otto parlamentari eletti e ripudiati dal Movimento?Di rinunce o denunce non c' è traccia, scrive la Stampa. Sono tutti al loro posto e tranquilli passeggiano nei cortili di Montecitorio e Palazzo Madama. Anzi, uno di loro, il senatore Emanuele Dessì, è stato persino graziato e riammesso nel gruppo M5S.