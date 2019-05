M5s, Di Maio uomo solo al comando come Berlusconi: viene a galla la verità

"Mi dispiace molto che si trasformi una critica politica in un attacco personale. Lungi da me l'idea di prendere di mira Luigi a livello umano. Ma dobbiamo pensare a sei milioni di persone deluse". Lo dice Carla Ruocco, esponente dell'ala ortodossa dei Cinque stelle, in una intervista al Corriere della Sera. "Ci sono due strade - spiega Ruocco -: fare finta di nulla e andare avanti come prima o rivedere l'impianto e criticare tutti i livelli. Non dobbiamo nasconderci". Di Maio ha troppe cariche? "Il M5S - risponde - e' sempre stato contrario al doppio incarico, qui siamo addirittura a quattro. E' evidente che questa sovrapposizione di ruoli ha prodotto l'uomo solo al comando. Che non rientra nei nostri valori". "Non e' la prima batosta - osserva quindi Ruocco sulla sconfitta elettorale -, ma questa e' diversa. Io sono nel Movimento dagli inizi, anche quando Renzi prese il 40% andammo male. Ma allora eravamo nulla, stavamo crescendo. Ora invece avevamo un bacino di elettori e li abbiamo delusi". Alla domanda su quale incarico debba lasciare Di Maio, la presidente della Commissione Finanze della Camera spiega: "Si metta in discussione, faccia un passo indietro e si vedra'. L'importante e' che si passi a una condivisione e collegialita' nelle scelte. Perche' ci siamo allontanati dalla nostra storia, con le decisioni calate dall'alto e il Parlamento marginalizzato".