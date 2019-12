M5s, domani cade il governo? Le cose che non vi dicono....

Di Maio detta la linea: «Sul Mes non firmo nulla finchè non sarò sicuro che l' Italia è al sicuro al 200%». Ma Paragone è il più duro: «È una raffinata presa in giro». «Mi fa venire in mente - continua- una battuta che amava dire Enzo Biagi, quella dell' uomo che diceva all' amico che sua moglie era incinta ma solo un poco... Ci vogliono convincere che alla fine approveremo solo un po' di Mes... Ridicoli». E non è l' unico a pensarla così. Elio Lannutti, anche lui senatore, sfugge i commenti. «Non rilascio dichiarazioni». Ma chi lo conosce, dice che il suo giudizio sulla bozza è più che negativo. E potrebbe non votarla.