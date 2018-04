M5S, dubbi su premiership e linea del leader: Di Maio gira a vuoto

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle è una pentola a pressione. Le dichiarazioni ufficiali raccontano un' unità di intenti che non c' è, neanche ai livelli più alti. E i tabù che hanno retto per oltre cinquanta giorni - il nome di Di Maio come unico candidato premier, la certezza di essere il perno della legislatura, gli unici in grado di fare un governo - si stanno infrangendo uno a uno davanti a uno stallo di cui non si vede la fine, scrive Repubblica. La prima breccia riguarda il ruolo del capo politico.

La paura è che si scivoli verso il 9 maggio, data dopo la quale il voto a giugno sarebbe impossibile. Con il risultato di una proroga del governo Gentiloni e il timore di una nuova legge elettorale con premio di maggioranza alla coalizione: il vero incubo del Movimento.