M5S, E' DI MAIO MISTER 5STELLE MA ALLA PARI CON DI BATTISTA

Il 20 e 21 ottobre torna a Roma al Circo Massimo “Italia 5 Stelle”, la consueta manifestazione nazionale del Movimento 5 Stelle e prima festa pentastellata di Governo e come per il Partito Democratico e la manifestazione di Piazza del Popolo del 30 settembre GPF – Inspiring Research - guidata da Roberto Baldassari, analizza i leader attuali e futuri del Movimento 5 Stelle.

Prima di svelare chi è il preferito per gli elettori del Movimento come futuro capo politico Vox Populi descrive lo scenario politico italiano rappresentato dai principali partiti. In testa alla classifica delle intenzioni di voto della settimana, nonostante una perdita dello 0,8%, troviamo il proprio il M5S con il 30,4% seguito a stretto giro dalla Lega con il 30%, cresciuta dello 0,2%.

A destra Forza Italia è sostanzialmente stabile registrando un 10,4%, seguita da Fratelli D’Italia che guadagna lo 0,4% e segna un 4,7% e dagli altri partiti di Centro Destra con lo 0,2%.

A Sinistra continua la crescita del Partito Democratico che si attesta al16,6% (+0,4%) seguito da Liberi e Uguali (2,3%) e +Europa con Emma Bonino (1,9%), - che invece nell’ultima settimana perdono qualche decimale percentuale.

Chiudono la classifica Potere al Popolo (1,6%) e gli altri partiti di Centro Sinistra (0,2%) stabili, oltre a realtà politiche minori che sommate insieme conservano l’1,7%.

Agli intervistati pentastellati questa settimana è stato chiesto di esprimere la loro preferenza in termini di notorietà e approvazione dell’operato per quanto riguarda gli uomini e le donne del M5S per incoronare, se così si può dire, la Miss e il Mister del Movimento.

Tra gli uomini svettano nelle prime tre posizioni della notorietà, il Vice Premier, Luigi Di Maio (89%), Roberto Fico (88%) e Danilo Toninelli (83%). Seguono a poca distanza Alfonso Bonafede (79%), Marco Bussetti (73%), Alberto Bonisoli (72%), Riccardo Fraccaro (71%) e Sergio Costa con il 69%.

Per quanto riguarda la classifica del Job Approval il nostro campione conferma in prima e seconda posizione Luigi Di Maio e Roberto Fico che registrano la stessa percentuale nella valutazione della performance (80%). Lo seguono a breve distanza l’uno dall’altro Alfonso Bonafede (76%), Roberto Bonisoli (74%), Sergio Costa (72%), Marco Bussetti (70%), Riccardo Fraccaro (69%). Chiude la classifica, complice anche qualche “social-gaffe” il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli con il 47%.

Il podio della notorietà delle protagoniste del Movimento viene occupato dalle due sindache Virginia Raggi (88%) e Chiara Appendino (84%) e dalla ministra Giulia Grillo (79%). Seguono poi Paola Taverna ed Elisabetta Trenta, entrambe con il 78% e Roberta Lombardi e Barbara Lezzi, entrambe con il 73%.

Sul fronte dell’approvazione dell’operato troviamo in vetta alla classifica Chiara Appendino (78%), in seconda posizione Giulia Grillo (71%) e in terza Paola Taverna (69%). A poca distanza, medaglia di bronzo, Virginia Raggi con il 67% seguita da Elisabetta Trenta (66%), Roberta Lombardi (62%) e Barbara Lezzi (61%).

“E se domani fosse chiamato a scegliere il prossimo leader del M5S, per chi voterebbe?”

A questa domanda il nostro campione ha risposto in maniera netta e segmentante decretando un podio tutto al maschile:

in testa Luigi Di Maio con il 21,6%, seguito a breve distanza da Alessandro Di Battista (21,4%), Roberto Fico (19,2%) e Davide Casaleggio (14,2%).

Dalla quinta posizione, con un notevole salto nel consenso, troviamo il Ministro Alfonso Bonafede (5,3%) seguito dal terzetto rosa capitanato da Chiara Appendino che registra il 3,3%, seguita da Paola Taverna e Roberta Lombardi (entrambe con il 3,1%).

L’ultimo blocco della TopTen si apre con Danilo Toninelli (3%) seguito da Giulia Grillo (2,2%) e dalla sindaca di Roma Virginia Raggi (2,1%).

NOTA METODOLOGICA

VOX POPULI è il monitoraggio settimanale di GPF – Inspiring Research che descrive le tendenze e le opinioni degli italiani sui temi di attualità politica, economica, sociale e culturale.

AUDIENCE: 3.327 contatti / 607 interviste valide / 2.720 rifiuti/sostituzioni .Campione con estrazione casuale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne articolato per sesso, età, professione, ampiezza centri, livello di istruzione e orientamento politico. Livello di confidenza: ± 2,5%.

ESTENSIONE GEOGRAFICA: Intero territorio nazionale italiano.

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE: CATI – CAMI – CAWI.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 19-20 ottobre 2018