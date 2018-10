M5s e Lega in calo ma il podio è sempre loro

Anche questa settimana Megamedia di Palazzi&Potere confronta e analizza i sondaggi sullo “stato di salute” dei principali partiti ed esponenti politici italiani.

La Megamedia sulle intenzioni di voto degli italiani, realizzata in esclusiva da GPF per Affaritaliani Palazzi&Potere, sintetizza i giudizi degli elettori italiani riguardo la situazione politica del Paese, rielaborando i principali sondaggi pubblicati nel corso della settimana appena trascorsa. L’importanza del confronto tra vari sondaggi deriva infatti dalle differenze, spesso minime, rilevate da un campione all’altro e consente quindi di guadagnare un’ancora maggiore precisione delle intenzioni di voto.

Nello specifico, il Presidente di GPF Inspiring Research Roberto Baldassari, analizza il confronto tra i sondaggi pubblicati da SWG, Euromedia, Piepoli, Bidimedia e GPF.

Nella settimana dal 28 settembre al 5 ottobre la flessione di consensi si concentra prevalentemente nella destra all’opposizione. Forza Italia e Fratelli d’Italia, perdono complessivamente quasi un punto e mezzo rispetto all’ultima rilevazione, con rispettivamente 9,1% e 3,7%.

Continua la crescita, seppur lieve, del Partito Democratico, forte della convention della scorsa domenica, che passa dal 16,4% al 16,6%, guadagnando altri due decimali e seguendo esattamente il trend dell’ultima rilevazione.

Restano in vetta, con una settimana decisamente positiva, Lega e Movimento 5 Stelle, continuando con una crescita di 0,3 punti per il Movimento di Di Maio e dello 0,5% per il partito di Salvini. Complice probabilmente anche l’approvazione della «Manovra del popolo» che gli permette di raggiungere rispettivamente il 31,1% e il 30,5% di consensi.