M5s, ecco chi è la favorita di Grillo per guidare i 5 Stelle

I "sovrani" Di Maio e Davide Casaleggio vorrebbero un' assise depotenziata, con una parvenza di dibattito e un rinnovamento di facciata, per poi confermare lo status quo. Ma i grillini ribelli vogliono e pretendono un Congresso vero. A quel punto, Di Maio potrebbe decidere di dimettersi per ricandidarsi. Del resto non c'è una alternativa alla sua leadership. Paola Taverna, infatti, non sembra pronta. Nel primo governo Conte rifiutò di fare il ministro, preferendo il ruolo di vicepresidente del Senato.

E da parte sua Di Maio, se fosse riconfermato nonostante tutto, difficilmente accetterebbe di condividere il potere con la Taverna, nota a tutti per il suo carattere tosto. Quindi si dovrebbe discutere del posizionamento politico. Molti vogliono schierarsi tra i progressisti. Di Maio però vuole tenersi libero.