M5s, ecco chi sta per lasciare Di Maio: nome impensabile

«Non credo ci sia da festeggiare. Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro». Alla vigilia dell' apertura di "Italia 5 Stelle", la tradizionale kermesse pentastellata, l' ex ministro della Salute Giulia Grillo vuota il sacco. E le sue parole, rilasciate nel corso di un' intervista all'Huffington Post, non faranno di certo piacere ai vertici di M5S. Tanto per cominciare, Grillo non sarà a Napoli: «Sto andando a casa, non ho lo spirito giusto per essere presente a Napoli».