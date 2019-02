M5s, ecco cosa fare per candidarsi alle elezioni europee

Il Movimento 5Stelle, rivela Dagospia, ha appena fatto sapere a tutti gli iscritti di tenere pronto il certificato penale. Presto "si voterà su Rousseau per scegliere i nostri portavoce in Europa. Se vorrai candidarti dovrai obbligatoriamente caricare il tuo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti" si legge tra l'altro nella missiva. Per farvela breve, spiegano fonti interne al Movimento, tutti i potenziali candidati dovranno per prima cosa esibire il certificato penale e quello dei carichi pendenti. Poi, soltanto poi, si potrà ragionale dell'eventuale candidatura. Gli iscritti sono avvertiti.