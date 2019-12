M5s, ecco i grillini che stanno per passare con la Lega: ecatombe politica!

Dopo lo scontro dentro e fuori dal Parlamento, si segnalano "riavvicinamenti" tra Lega e grillini nell'aula di Palazzo Madama e a Montecitorio Il Corriere della Sera ha notato come già nel giorno del discorso di Giuseppe Conte sul Mes alla Camera, "lo sguardo di Luigi Di Maio spesso finisce per dirigersi verso il leghista Garavaglia, che fu viceministro dell'Economia". Si parla addirittura di "occhiate d'intesa, forse di nostalgia". "Fonti leghiste assicurano che già quattro senatori hanno accettato il trasbordo nella Lega e altri starebbero per cedere". Voci che fanno il paio con chi, nel Movimento, parla insistentemente di scissione.