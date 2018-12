M5s, ecco perchè ora nessuno si vorrà più candidare con loro

Per gente malata di politica come di solito sono i militanti 5 Stelle questa serie di rinunce a candidarsi per le elziooni locali ha fatto una certa impressione, scrive Libero. Così come gli annunci di non ricandidatura di molti eletti nei consigli comunali che verranno rinnovati nel 2019. Nessuno cerca più il bis anche se oggi ha ruoli di una certa importanza anche in città medio-grandi come sta accadendo per esempio a Bari. E il motivo di tanti no ha una spiegazione chiara: il limite massimo di due mandati elettivi che nel M5S è al momento ancora imperativo. Perché la regola è assoluta, e non ci sono nemmeno limiti temporali nella sua applicazione. Per questo si cercano solo le candidature più remunerative e prestigiose: le politiche o le elezioni europee.